Москва, , 10:35 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и по инвалидности несовершеннолетним в случае трудоустройства в летний период по направлению центра занятости, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас те молодые люди, которые имеют статус детей-инвалидов или получают страховую пенсию по потере кормильца, как только начинают работать, сразу же теряют социальную доплату к пенсии. И эта доплата, как правило, даже больше той зарплаты, которую ребята получают за свой труд. Поэтому поправки, которые мы вносим, призваны устранить образовавшуюся несправедливость», — пояснила член комитета Екатерина Стенякина («Единая Россия»), отметив, что речь идет о молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Принятие закона позволит не только получить молодежи первый трудовой опыт, но и адаптировать их к в полной мере к последующей трудовой деятельности, отметила она.

«Еще одни важный момент заключается в том, что многие подростки за время работы в летний период смогут определить для себя профессиональную ориентацию, сформировать трудовые навыки. Нельзя не заметить и то, что все это серьезно поспособствует профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде», — рассуждает Стенякина.

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