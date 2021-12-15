Ставрополь, , 10:35 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка прокуратуры по факту аварии на газопроводе в Кочубеевском районе Ставропольского края. Инцидент произошел 14 декабря вечером, без газа остались 20 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Взрыв и пожар на газопроводе Alquds.co.uk

Предварительно установлено, что прорыв на подземном газопроводе произошел между между населенными пунктами Усть-Невинский и Беломечетская около 20:00. На месте аварии началось факельное горение газа. Его удалось остановить, перекрыв подачу газа. В результате аварии без газоснабжения остались почти 20 тыс. жителей в 20 населенных пунктах.

Власти Кочубеевского района из-за ЧП ввели режим повышенной готовности. Аварию обещают устранить к 14:00 15 декабря.

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