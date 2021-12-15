Яшкульский район, Калмыкия, 15 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Появились новые подробности смертельного ДТП на трассе в Калмыкии, которое случилось утром 15 декабря.

08.мвд.рф На месте ДТП в Калмыкии

Столкновение автомобилей Toyota Vitz и Hyundai Solaris произошло на 272-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь. В результате погибли семь человек — шестеро взрослых и ребёнок. Пятеро жертв ДТП находились в Toyota Vitz, двое — в Hyundai Solaris. Ещё трое пострадавших госпитализированы, уточнили ИА REGNUM в республиканском управлении МВД России.

По другим появившимся данным, за рулём Toyota Vitz находился житель Астраханской области, за рулём Hyundai Solaris — житель Калмыкии. На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.