Астана, 15 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Модернизация «Гагаринского старта» на Байконуре затягивается из-за Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые выступают инвестором данного проекта. Об этом сообщил на совещании министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Запуск ракеты с площадки №1 «Гагаринский старт». Байконур

По его словам, в ОАЭ сменилось руководство космического агентства, которое начало заново изучать проект, несмотря на то, что ранее по нему уже были заключены договорённости.

«Казахстан и Россия внутригосударственные процедуры все провели, сейчас все документы находятся в Эмиратах — на третьей стороне, они двигаются, но, если честно, медленно», — сказал Мусин.

Он отметил, что Москва и Нур-Султан уже высказывали беспокойство по этому вопросу. Если ситуация не изменится к марту 2022 года российская и казахская стороны начнут искать другого инвестора. Министр добавил, что есть запасные варианты, которые он пока не будет называть.

Напомним, ранее Казахстан и РФ договорились о реализации первого космического коммерческого проекта «Гагаринский старт». В нём также планируют принять участие ОАЭ. Проект предполагает модернизацию стартового комплекса № 1 на Байконуре.