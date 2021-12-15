Москва, 15 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Доход, получаемый российскими арендодателями жилья, сократился до 4−4,5% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала информацию о том, что в крупных городах цены на арендное жилье выросли больше чем на 30%.

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«К числу факторов, повлиявших на стоимость жилья, можно отнести платежеспособность населения, стабильную макроэкономическую ситуацию, а также тот факт, что стандартно арендодатель получал от сдачи в аренду жилья около 6% годовых (зависит от города, состояния жилья и других факторов). Однако в связи с более высокими темпами роста стоимости квартир относительно темпов роста аренды, получаемый арендодателями доход сократился до 4−4,5% годовых», — сказала Седова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российские собственники жилья решили компенсировать убытки, понесенные ими в 2020 году.