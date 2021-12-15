Эдмонтон, Канада, 15 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс. Ещё по шайбе забросили Уэйн Симмондс, Ти Джей Броди и Морган Райлли.

В составе «Эдмонтона» точным броском отметился форвард Колтон Севьюр.

На сегодняшний день «Торонто» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ и в общей турнирной таблице чемпионата, в активе команды 42 очка. «Эдмонтон» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 32 очками.

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