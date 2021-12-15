Нью-Дели, , 10:40 — REGNUM Более 60 человек в Индии заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», таковы данные медицинских властей по состоянию на 15 декабря.

Пандемия коронавируса в Индии Gwydion M. Williams

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

За минувшие сутки в Индии зафиксировали более 20 случаев заражения новым штаммом, общее число таких случаев составляет 61. Так, 28 случаев выявили в штате Махараштра, 17 — в Раджастхане, шесть — в Дели. Остальные приходятся на штаты Гуджарат, Карнатак, Керала, Андхра-Прадеш и Чандигарх.

Большинство выявленных носителей вируса прибыли из-за границы или контактировали с заразившимися людьми. Все носители «Омикрона» легко переносят заболевание COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 декабря власти Индии отчитались о вакцинации от коронавируса более чем половины взрослого населения.

Читайте также: Власти Индии назвали число привитых от коронавируса в стране