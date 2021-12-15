Уфа, , 10:36 — REGNUM Бывшего начальника колонии и его бывшего заместителя обвинили в присвоении бюджетных средств при заключении фиктивных государственных контрактов в Башкирии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Колония Sledcomrf.ru

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый начальник колонии договорился со своим заместителем и жительницей г. Стерлитамака, которая ранее готовила пищу сотрудникам колонии.

«Начальник учреждения заключил с женщиной три фиктивных государственных контракта на оказание услуг по приготовлению пищи для сотрудников исправительного учреждения на общую сумму 225 тысяч рублей, которые были оплачены в полном объеме. В действительности, свои обязанности женщина не выполняла, а приготовлением пищи для сотрудников колонии занимались отбывающие наказание осужденные. Похищенными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, в личных целях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что в результате бюджету колонии был причинен ущерб на общую сумму более 328 тысяч рублей.

«Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-разыскной деятельности подразделения собственной безопасности УФСИН России по Республике Башкортостан и УФСБ России по Республике Башкортостан», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении 43-летнего экс-начальника исправительной колонии №21 УФСИН РФ по Башкирии, его 38-летнего экс-заместителя и 61-летней женщины было возбуждено уголовно дело по признакам присвоения чужого имущества и служебного подлога.

Свою вину обвиняемые признали и возместили причиненный ущерб. Материалы дела переданы в суд.