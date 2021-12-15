Москва, 15 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В России не стоит ждать серьезного снижения безработицы в 2022 году, поскольку она сейчас и так на минимальном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

«За последние два года рынок труда сильно изменился и продолжает меняться: меняются структура и формы занятости, одни отрасли испытывают дефицит специалистов, из других отраслей идёт отток специалистов. И здесь очень важно создавать условия для эффективного перехода из одних сфер в другие за счет переподготовки, обучения. Конечно, на подготовку врача или IT-специалиста требуется время, но опережающий подход для других специальностей — в строительстве, сфере обслуживания — можно реализовать быстрее, и это позволит не увеличивать численность безработных», — сказала экономист.

Она также обратила внимание на то, что в России выросла самозанятость, и многие, перейдя в этот статус, тоже ушли с официального рынка труда.

«Вот эти факторы в основном способствовали снижению уровня безработицы», — полагает Иванова-Швец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вне поля зрения официальной статистики осталась значительная часть скрытой безработицы.