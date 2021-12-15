Ханты-Мансийск, , 10:28 — REGNUM В Югре на 2022 год продлён запрет на работу для граждан иностранных государств в восьми сферах деятельности. Соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой опубликовано на сайте органов власти региона.

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Иностранцам запрещено работать в Югре в сферах образования, производства детского питания и диетических пищевых продуктов, по предоставлению продуктов питания и напитков, в розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, табачными изделиями, в перевозках пассажиров в городском и пригородном сообщении, такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Хозяйствующим субъектам, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, полагается привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением до 1 января 2022 года.

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