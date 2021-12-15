В Приангарье бывшего ректора вуза будут судить за выписанные себе премии
Иркутск, 15 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет». Как сообщает сегодня, 15 декабря, пресс-служба СУ СК РФ по региону, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года ректор университета незаконно, без согласования с Министерством образования и науки РФ, издал приказы о своём премировании. Это позволило получить ему свыше 860 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов ФГБОУ ВПО «БГУ».
Уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу
Как сообщало ИА REGNUM, в Трудолюбовском сельском поселении Аксубаевского района Татарии решением главы администрации признано утратившим силу решение Совета от 10 июля 2018 года об ежемесячном премировании врио руководителя исполкома поселения.
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