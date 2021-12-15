Иркутск, 15 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет». Как сообщает сегодня, 15 декабря, пресс-служба СУ СК РФ по региону, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года ректор университета незаконно, без согласования с Министерством образования и науки РФ, издал приказы о своём премировании. Это позволило получить ему свыше 860 тысяч рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов ФГБОУ ВПО «БГУ».

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Иркутской области.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Как сообщало ИА REGNUM, в Трудолюбовском сельском поселении Аксубаевского района Татарии решением главы администрации признано утратившим силу решение Совета от 10 июля 2018 года об ежемесячном премировании врио руководителя исполкома поселения.

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