Вашингтон, 15 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может запросить у Конгресса допсредства для тестирования на COVID-19. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, из выделенных на эти цели в марте 2021 года $50 млрд в распоряжении ведомства остались $10 млрд.

При этом, уточнил министр, сейчас все зависит от того, как в стране будет проявляться штамм «Омикрон».

"Будут ли у нас потребности и расходы на сумму более $10 млрд, что особенно касается тестирования? Есть большая вероятность, что мы это сделаем (запросим средства), опять же, в зависимости от того, куда нас приведет «Омикрон», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний указал, что среди всех случаев заражения SARS-CoV-2 в США на период с 6 по 12 декабря около 2,9% связаны со штаммом «Омикрон». При этом большее число зараженных — 96,7% — заразились штаммом «Дельта».

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