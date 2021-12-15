Благовещенск, 15 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Жительница Благовещенска Амурской области скончалась от травм, полученных в результате наезда автомобиля. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил микроавтобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе управления ГИБДД по Амурской области.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

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ЧП случилось днём 15 декабря на Новотроицком шоссе. Возле пешеходного перехода столкнулись два автомобиля, и один из них резко выехал на пешеходный переход, по которому шла женщина. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря школьник из Якутска переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. Ребёнок не получил серьёзных травм и будет лечиться амбулаторно.