Абакан, , 10:24 — REGNUM Ещё 14 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнили в оперативном штабе, жертвами COVID-19 стали девять женщин (67 лет, 67 лет, 71 год, 80 лет, 83 года, 84 года, 84 года, 84 года, 93 года) и пятеро мужчин (63 года, 70 лет, 73 года, 93 года, 94 года).

Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала 2021 года — 1416.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за прошедшие сутки выявили 133 носителя коронавируса.

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