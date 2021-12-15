Кемерово, , 10:23 — REGNUM Свою вину по делу о ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе из числа пятерых обвиняемых не признал ни один из них. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба СК России по итогам оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Погибшие на шахте «Листвяжная» Ako.ru

Уточняется, что в рамках совещания главой СК РФ был заслушан доклад руководителя следственной группы об актуальных данных расследования обстоятельств произошедшего.

Кроме того, указывается, что также речь шла о направлениях расследования, по которым ведется активная работа и добавляется, что в том числе проверяются обстоятельства работы датчиков аэрогазового контроля.

«В рамках расследования назначены и проводятся 125 судебно-медицинских экспертиз, а также горнотехническая, компьютерно-техническая, бухгалтерская и другие. Отмечено, что на сегодняшний день ни один из фигурантов, которым предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых деяниях не признал», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё четыре человека задержаны по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, унёсшей жизни 51 человека. В числе задержанных — основной собственник шахты, председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.