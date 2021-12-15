Ульяновск, 15 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Сенгилеевском районе Ульяновской области вынесено решение по делу о покушении на убийство соседей из-за громкой музыки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний горожанин. Следствием установлено, что преступление совершено вечером 4 сентября 2021 года возле дома по улице Красноармейской в Сенгилее. По данным правоохранителей, он напал с топором на своих соседей — 26-летнюю девушку, 36-летнего мужчину и их 49-летнего друга.

В управлении сообщают, что мужчина пытался нанести удары потерпевшим, которые оказали «активное сопротивление».

«На допросах установлено, что конфликт с соседями возник из-за того, что они на своём участке отмечали день рождения и громко включали музыку», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на момент происшествия обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух или более лиц»). Ему назначено девять колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2021 года в Ульяновске конфликт из-за музыки завершился уголовным делом: по предварительным данным следствия, во время застолья хозяин квартиры запретил гостю включать музыку, за что был избит.

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