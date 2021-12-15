Орск, Оренбургская область, , 10:22 — REGNUM В городах Орске и Новотроицке Оренбургской области с начала 2021 года полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 9 тонн алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Суррогатный алкоголь Следственное управление СК РФ по Оренбургской области

По данным ведомства в январе-сентябре изъято более 7 тонн контрафактных спиртных напитков. С октября изъято еще свыше 2 тонн алкоголя.

В Орске выявлена и пресечена работа подпольного цеха по изготовлению водки в подвале жилого частного дома. На товаре имелись поддельные федеральные специальные марки. Изъято более 4 тыс. бутылок суррогатной водки, а также более 2 тыс. литров спирта в пластиковых канистрах. В рамках оперативных мероприятий более 1 млн рублей, полученных в результате незаконного оборота алкоголя.

С октября по настоящее время полицейские провели масштабные мероприятия, в ходе которых проверено 276 объектов розничной торговли, изъято из оборота более 2 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлен и закрыт еще один подпольный цех, где производили водку известных российских марок. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство, приобретение и хранение в целях сбыта алкогольной продукции в особо крупном размере с признаком в составе организованной преступной группы.

Напомним, в октябре 2021 года на востоке Оренбуржья произошло массовое отравление алкогольными напитками. Пострадали более 60 человек, из них 35 оренбуржцев получили смертельную дозу алкоголя, в состав которого входит метанол.

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