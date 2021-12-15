Москва, , 10:26 — REGNUM Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла в российский МИД, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщает 15 декабря ТАСС.

Карен Донфрид State.gov

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Ожидается, что Рябков и Донфрид обсудят обстановку на самой Украине и ситуацию вокруг этой страны. Накануне американский дипломат встретилась с ведущими украинскими политиками. Приехав в здание российского МИД, Донфрид не стала отвечать на вопросы журналистов до переговоров.

Встреча с Донфрид также запланирована у заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФСергей Рябков заявил, что сообщения о возможной отправке американских военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве.

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