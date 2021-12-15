Владикавказ, , 10:19 — REGNUM В Северной Осетии неудачей завершилась попытка погрузить ёлку, которая должна была стать главным символом новодних торжеств на центральной площади республики. Дерево сломалось при погрузке. Теперь администарция Владикавказа ищет новую претендентку на новогоднюю ель, о чем сообщило, комментируя видеокадры инцидента, размещенные в соцсетях.

Ель европейская Grinkod

Как стало известно, дерево подарил на Новый год республике житель селения Михайловское Марат Катаев. Он рассказал, что ель посадил еще его дядя. За долгие годы она выросла в 20-метровую красавицу, которой Катаев хотел порадовать жителей Северной Осетии и гостей. Однако при погрузке что-то пошло не так, и верхушка дерева сломалась.

Планировалось, что ель будет установлена уже на текущей неделе, а теперь в администрации ищут новое подходящее дерево для украшения площади Свободы.