Варшава, , 10:18 — REGNUM Промышленное производство Польши выросло на 10,2% в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем 2020 года. Об этом во 15 декабря сообщила пресс-служба Европейского статистического комитета (Евростата).

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Самый быстрый рост промышленного производства в годовом исчислении среди 27 стран Европейского союза продемонстрировала Литва — там показатель роста составил 22,7%. За ней следует Греция с 17,2% годового роста.

Самый плохой результат оказался у Румынии. Там уровень промышленного производства наоборот снизился в годовом исчислении на 6,6%. За Румынией в этом антирейтинге следует Португалия, где зафиксировано падение на 6,5%.

Промышленное производство в ЕС за указанный период в целом выросло на 3,6%, в то время как в еврозоне зафиксирован рост на уровне 3,3%.