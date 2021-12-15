Париж, , 10:18 — REGNUM Во Франции за сутки выявили 63 405 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с апреля месяца, передает BFM TV.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Согласно данным министерства здравоохранения Франции, по состоянию на 8 апреля во Франции зарегистрировали 84 999 случаев заражения коронавирусом.

Больницы продолжают принимать новых пациентов: 1662 новых пациента поступили в больницу и 362 пациента находятся в реанимации.

Во Франции ревакцинацию прошли 16 миллионов человек.

По меньшей мере 158 человек умерли от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии во Франции умерли более 120 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция работает над усилением пограничных мер, чтобы справиться с распространением штамма «Омикрон».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции хотят усилить пограничный контроль из-за коронавируса