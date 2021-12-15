15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о том, что бывший канцлер Германии якобы лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО.

Тимур Кондратьев, , 16:44 — REGNUM Материал немецкого издания Bild, согласно которому бывший канцлер Германии Ангела Меркель якобы лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Опять обидели юродивого. Копеечку отняли, да и пострелять не дали. Бедненький», — пишет Александр О.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина стала разменной монетой в борьбе Запада с российским влиянием, но в Киеве не учитывают, что в той же Европе есть те, кто не хочет видеть континент в огне.

«Зеленский всё больше и больше обнаруживает себя в качестве ставленника мировой закулисы. Шпыняют его, ничего не дают и лишь требуют. Очень уж он становится похож на нынешнего президента Франции Макрона, с мнением которого вообще мало кто считается», — считает Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Берлин в данной ситуации поступил мудро, ведь данное вооружение было бы применено против мирного населения Донбасса.

«И правильно сделала! Украина должна отказаться от агрессии в сторону Донбасса! Поставки вооружения только обострили и без того горячую обстановку на линии соприкосновения», — поделилась своим мнением Марина П.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» President.gov.ua

Часть граждан полагает, что власти Германии опасаются перспективы, согласно которой поставленное на территорию Украины вооружение в итоге окажется на чёрном рынке, которым активно пользуются различные террористические группировки.

«Меркель молодец, поняла, что это летальное оружие, в конце концов, всплывёт в Европе против гражданского населения, потому что Украину с оружием никто не может контролировать, потому что это государство распродаёт всё, что не прикручено, кому ни попадя», — указывает Пётр П.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина довольствуется самым слабым и малоэффективным западным вооружением, потому что Европе крайне невыгодна напичканная современным вооружением страна с обезумевшей элитой во главе.

«Европе хватает ума не пичкать Украину вооружением. Да, инструкторами помогает, финансовыми вливаниями удерживает правящую украинскую элиту во власти, но летальное вооружение не даёт. А если и даёт, то это рухлядь какая-то, которую только на металлолом можно списывать», — написал Андрей Л.

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина должна вернуться в русло Минских соглашений, чего добивается Россия, а поставки вооружения никак не бьются с якобы стремлением Киева к миру, что, судя по всему, и побудило Германию использовать право вето по этому вопросу.

«Европа, сделай выводы: Зеленский просит только оружия, ему не нужна помощь в экономике или здравоохранении. Ему нужна война! А ещё Россию пытаются агрессором выставить», — отмечает Любовь Л.

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin The U.S. Army

«Лучше бы Меркель напомнила Зеленскому, что ему надо выполнять требования Минских соглашений, может быть, тогда бы он услышал голос разума. А теперь нет ни Меркель, ни разума в голове у президента Украины», — пишет Валентин С.

Напомним, 14 декабря немецкое издание Bild опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО. Утверждается, что Берлин в мае 2021 года применил право вето и заблокировал поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей, вынудив при этом Нидерланды поддержать это решение.