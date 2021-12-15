н.п. Танхой, 15 декабря 2021, 10:17 — REGNUM В Бурятии сегодня, 15 декабря, произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, его эпицентр находился в 22 км от н.п. Танхой (акватория озера Байкал).
Сила подземных толчков составила 5,6 магнитуд. Данное сейсмическое событие ощущалось также на территории соседней Иркутской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2021 года эпицентр землетрясения в три магнитуды находился между Тайшетом и Нижнеудинском (Иркутская область), в 80 км к юго-юго-востоку от Тайшета.
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