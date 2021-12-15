Бурятия, 15 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Бурятии сегодня, 15 декабря, произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН, его эпицентр находился в 22 км от н.п. Танхой (акватория озера Байкал).

Wxrw123.com Байкал

Сила подземных толчков составила 5,6 магнитуд. Данное сейсмическое событие ощущалось также на территории соседней Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2021 года эпицентр землетрясения в три магнитуды находился между Тайшетом и Нижнеудинском (Иркутская область), в 80 км к юго-юго-востоку от Тайшета.

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