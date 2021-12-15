Якутск, 15 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Школьник из Якутска переходил дорогу в неположенном месте и был сбит автомобилем. Ребёнок не получил серьёзных травм и будет лечиться амбулаторно, сообщило 15 декабря ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Водитель ехал со скоростью 20−30 км/ч, но не успел затормозить потому, что школьник выбежал на дорогу неожиданно. В управлении ГИБДД республики подчеркнули, что если бы скорость автомобиля была выше, подросток получил бы более сильные травмы. После ДТП у него диагностировали ушиб коленного сустава.

Всего за 11 месяцев в Якутии произошло 89 аварий с участием детей, в которых три ребёнка погибли и 99 были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Якутске после ДТП скончалась пожилая женщина. Её автомобиль сбил на пешеходном переходе.