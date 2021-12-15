Ярославль, 15 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Известный ярославский предприниматель Евгений Мухин награждён Почетным Знаком города Ярославля I степени. Постановление об этом подписал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Ямщиков Снос дома в Ярославле

Как сказано в документе, он награждён за «многолетний добросовестный труд, личный вклад в области строительства в городе Ярославле и активную благотворительную деятельность». Награждение приурочено к 70-летию предпринимателя.

Между тем деятельность Евгения Давыдовича далеко не всегда вызывала позитивную оценку ярославцев. Например, 12 октября 2021 года Кировский районный суд оштрафовал на 100 тысяч рублей ООО «Пионер-1» за незаконный снос исторического здания на улице Максимова в центре Ярославля. Директором ООО является Евгений Мухин.

В 2013 году принадлежащая Мухину компания хотела построить жилой дом рядом с храмом Николы Мокрого XVII века, что вызвало активное сопротивление градозащитников. Строительство дома пока не началось, хотя юридических препятствий для этого нет.