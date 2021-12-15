Валдай, Новгородская область, 15 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. После смертельного пожара в штрафном изоляторе мужской колонии №4 в городе Валдай Новгородской области возбуждены уголовные дела по двум статьям. ЧП произошло из-за поджога. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Ru.torange.biz Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло в мужской исправительной колонии общего режима №4 в Новгородской области 6 декабря. По данным следствия, в штрафном изоляторе, где содержались 29 заключенных, был совершен поджог матрасов, в результате чего начался пожар. При тушении пожара в одной из камер было обнаружено тело 27-летнего мужчины. Ещё четверо заключённых были госпитализированы в больницу.

«Данное происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами колонии своих обязанностей при осуществлении возложенных на них полномочий по обеспечению противопожарной безопасности», — полагает следствие.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности гибель человека) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи допрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации исправительного учреждения и осужденных. Истребованы и анализируются документы, регламентирующие требования пожарной безопасности на территории колонии.

«В рамках расследования выясняют, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшему, и в целях исключения таких обстоятельств впредь будет внесено соответствующее представление в адрес органов ФСИН», — подытожили в ведомстве.