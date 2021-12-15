Самара, , 10:21 — REGNUM Самарская область по итогам текущего года признана лучшим регионом страны по реализации медицинских проектов с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

В больнице Минздрав Кузбасса

Итоги всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» были подведены 14 декабря на V Международном медицинском инвестиционном форуме, который состоялся в Москве.

Сообщается, что регион каждый год участвует в этом конкурсе. В 2021 году правительство региона направило две заявки для участия в номинациях «Лучший субъект Российской Федерации по уровню развития ГЧВ в здравоохранении» и «Лучший инфраструктурный проект на принципах ГЧП в здравоохранении» с концессионным проектом по реконструкции больницы восстановительного лечения в Самаре.

«Эксперты оценивали регионы по инвестиционной привлекательности, опыту реализации проектов в области здравоохранения, созданным условиям для реализации медицинских ГЧП-проектов. В Самарской области для этих целей мы сформировали всю нормативную правовую базу в сфере ГЧП, ввели принцип проектного управления. Мы накопили богатый опыт реализации ГЧП-проектов в области медицины, и активно делимся им с командами из других регионов. Один из объектов здравоохранения — областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии — вошел в итоговый лист премии Европейской экономической комиссии ООН», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что в настоящее время в работе находится 81 проект ГЧП с предварительным объемом инвестиций более 180 млрд рублей, планируется создать 4,5 тысячи рабочих мест. При этом 49 проектов уже реализуются, 12 из них реализуются в сфере здравоохранения.

За прошедшие пять лет в эксплуатацию было введено 12 объектов здравоохранения общей стоимостью шесть млрд рублей, в результате было создано 1245 рабочих мест. При этом, в проектах здравоохранения не используются средства бюджета, за исключением средства программы ОМС.

«В Самарской области в одном из первых регионов страны запущен механизм использования объектов незавершенного строительства, заброшенных зданий и сооружений, в том числе находящихся в структуре действующих объектов здравоохранения. Благодаря этому решению, в рамках ГЧП, был проведен капремонт и модернизация первичного сосудистого отделения в Самарской городской клинической больнице № 2 им. Н.А.Семашко, а также в отделении стерилизации и пищеблоках «Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина», — говорится в сообщении пресс-службы.