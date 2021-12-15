Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Видеосервис YouTube решил отметить важное достижение проекта игры Minecraft. Ролик был опубликован 15 декабря на сайте платформы.

Minecraft

Администрация сервиса сообщила, что с момента релиза популярной «песочницы» видео с игровым процессом Minecraft на YouTube посмотрели более 1 триллиона раз. Платформа решила отпраздновать достижение, установив на своей главной странице изображение на тему игры и выпустив поздравительный ролик.

Напомним, релиз самой первой версии Minecraft состоялся 17 мая 2009 года, первая стабильная версия игры для ПК вышла 18 ноября 2011 года, т. е. больше 10 лет назад. Разработкой игры изначально занимался геймдизайнер Маркус Перссон, в 2014 году он продал Microsoft права на Minecraft и студию Mojang AB.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты РДШ представили в День конституции в Minecraft новый объект