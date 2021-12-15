Вашингтон, 15 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Видеосервис YouTube решил отметить важное достижение проекта игры Minecraft. Ролик был опубликован 15 декабря на сайте платформы.

Minecraft

Администрация сервиса сообщила, что с момента релиза популярной «песочницы» видео с игровым процессом Minecraft на YouTube посмотрели более 1 триллиона раз. Платформа решила отпраздновать достижение, установив на своей главной странице изображение на тему игры и выпустив поздравительный ролик.