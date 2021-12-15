Анадырь, , 10:20 — REGNUM На Чукотке осужден 35-летний местный житель за двойное убийство, угон, разбой и кражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе прокуратуры округа.

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В суде установлено, что 11 июля фигурант, находясь на территории рыболовной базы в поселке Шахтерский, с целью наживы застрелил из незаконно приобретенного карабина двух человек, после чего угнал автомобиль одного из убитых, на котором поехал в Угольные копи.

Злоумышленник незаконно проник в квартиру одного из потерпевших, где взломал сейф и похитил 50 тыс. рублей.

Суд также признал доказанным, что в ходе совершения преступлений подсудимый угрожал убийством очевидцу убийства.

За совершение преступлений ранее уже судимый мужчина получил 19 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге задержали подозреваемых в убийстве мужчины и женщины, тела которых пытались сжечь, чтобы скрыть улики, в заброшенном здании в центре города.