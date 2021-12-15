Волгоград, , 10:17 — REGNUM Технические рейсы осуществляли в ночь на 15 декабря трамваи и троллейбусы в Волгограде. Электротранспорт и дорожные службы боролись с последствиями ледяного дождя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Наледь Nzpr.ru

Для предотвращения гололеда дорожники Волгограда использовали более 1,2 тысячи тонн реагентов. На улицах работало свыше 150 единиц спецтехники. Из-за непрерывного ледяного дождя участки приходится обрабатывать повторно. Для предотвращения образования наледи на контактной сети в течение всей ночи троллейбусы и трамваи осуществляли технические рейсы. С утра подвижной состав работает в штатном режиме.

По данным синоптиков, облачная с прояснениями погода с мокрым снегом и ветром до 11 м/с продержится в регионе до 17 декабря.