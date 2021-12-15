Москва, , 10:08 — REGNUM Завершена реконструкция Магаданского областного онкологического диспансера, сообщает 15 декабря сайт правительства России.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

Объект введён в эксплуатацию на один год раньше намеченного срока. Как рассказали в правительстве, ввод диспансера позволит на 30% увеличить объём необходимой медицинской помощи.

Работы проводились на площади 5726 кв. метров. В реконструированном корпусе откроются амбулаторное диспансерное подразделение, отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации.

В правительстве напомнили, что из федерального бюджета на реконструкцию онкодиспансера было выделено более 1 млрд рублей.