Гонконг, Китай, 15 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Гонконге (Китай) на крыше горящего 38-этажного Всемирного торгового центра оказались заблокированы около 300 человек, сообщает South China Morning Post.

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Отмечается, что пожар начался в 12:37 по местному времени (7:37 мск). Спустя час к месту пожара прибыли спасатели и начали эвакуировать людей.

Информации о жертвах не поступало, уточнило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате взрыва в двухэтажном торговом комплексе «Инденим» в городе Денау Сурхандарьинской области Узбекистана погибли два человека.

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