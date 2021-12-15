Канберра, , 10:13 — REGNUM С 15 декабря не привитым от COVID-19 жителям второго по численности населения штата Австралии Виктория теперь будет разрешено посещать непродовольственные магазины, где по-прежнему будет обязательно носить медицинские маски. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

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Ранее невакцинированным гражданам разрешалось посещать только аптеки и продуктовые магазины. Однако теперь они, помимо розничных магазинов могут ходить на аукционы, в места отправления культа, на свадьбы и похороны.

Тем не менее, чтобы записаться к парикмахеру или косметологу, вакцинацию от COVID-19 необходимо пройти.

Жителям Виктории младше 18 лет больше не нужно будет предъявлять сертификат вакцинации в барах, кафе и ресторанах. Отмечается, что власти пошли на ослабление данной меры в преддверии Рождества.

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