Лима, , 10:14 — REGNUM Медицинская коллегия Перу (CPM) инициирует расследование в отношении врачей и медицинских работников, которые призывают граждан не проходить вакцинацию от Covid-19. Об этом 14 декабря сообщило информационное агентство La Republica со ссылкой на заявление CPM в соцсетях.

Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Толчком к началу расследования послужило выступление врача и бывшего депутата Чагуа Паяно на площади в Хунине.

«Давайте не будем обманывать себя, братья. Они уничтожают население. Ни одна вакцина не принесла столько смертей, сколько вакцина от Covid-19 в этом году. Им стоит прекратить вакцинацию, цель которой — сократить население» — заявил Паяно.

Президент этического комитета CPM Альфредо Селис считает, что бывшего депутата необходимо судить, так как он представляет угрозу жизни и здоровью населения. «Очень грустно слышать такие комментарии от коллеги. Его словам будут доверять из-за отсутствия знаний о вакцинации» — посетовал Селис.

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