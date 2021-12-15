Оренбург, , 10:06 — REGNUM В Оренбургской области из регионального бюджета на зарплату педагогов направят дополнительно 349,6 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Правительство региона одобрило выделение финансовых средств муниципалитетам. Почти 350 миллионов рублей будут использованы для достижения уровня средней заработной платы педагогических работников по региону.

Деньги получат те муниципальные образования, где с начала нового учебного года увеличилось количество учеников, а соответственно выросла и профессиональная нагрузка учителей. Заработную плату увеличат учителям школ в Бузулуке, Новотроицке, Орске, Оренбурге, Сорочинске, а также Адамовском, Бузулукском, Оренбургском и Ташлинском районах.

Стоит отметить, по данным Росстата, в январе-марте 2021 года средняя заработная плата в сфере общего образования на территории Оренбургской области составила 30 535 рублей.