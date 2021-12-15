Оренбург, 15 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области из регионального бюджета на зарплату педагогов направят дополнительно 349,6 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Правительство региона одобрило выделение финансовых средств муниципалитетам. Почти 350 миллионов рублей будут использованы для достижения уровня средней заработной платы педагогических работников по региону.

Деньги получат те муниципальные образования, где с начала нового учебного года увеличилось количество учеников, а соответственно выросла и профессиональная нагрузка учителей. Заработную плату увеличат учителям школ в Бузулуке, Новотроицке, Орске, Оренбурге, Сорочинске, а также Адамовском, Бузулукском, Оренбургском и Ташлинском районах.

Стоит отметить, по данным Росстата, в январе-марте 2021 года средняя заработная плата в сфере общего образования на территории Оренбургской области составила 30 535 рублей.