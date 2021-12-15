Вашингтон, 15 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Переход из Черного моря в Средиземное море после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе начал ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51). Об этом 15 декабря сообщает американский Шестой флот на своей странице в соцсети Twitter.

Mavi.mil USS Arleigh Burke

«Ракетный эсминец Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Чёрного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнёрами», — говорится в сообщении.

При этом указанный американский военный корабль находился в акватории Черного моря с 25 ноября и за это время посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что первые сооружения для хранения и обслуживания гиперзвуковых ракет «Циркон» будут построены на базах Северного флота.