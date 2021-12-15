Канберра, 15 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В течение уходящего года правительство Австралии под руководством Скотта Моррисона пережило не самые лучшие времена, поскольку его пребывание во главе страны было отмечено чередой политических скандалов. К такому выводу 15 декабря пришли журналисты телеканала Nine News, входящих парламентский пул.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

В начале и в конце 2021 года Австралию сотрясали скандалы, связанные с непростым развертыванием вакцинации от COVID-19 и конфликтами между Скоттом Моррисоном и правительствами штатов.

«Теперь все, что ему нужно, так это то, чтобы все хорошо провели Рождество», — констатировал политический обозреватель телеканала Крис Ульман.

Для лидера оппозиции Энтони Альбаниза вызов на предстоящих выборах будет соответствовать темпу предвыборной кампании Моррисона.

«Это будет проверка того, насколько он сможет вести избирательную кампанию на местах», —отметил в свою очередь политический репортер Джонатан Кирсли.