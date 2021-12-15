Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Наибольший эффект по увеличению темпов вакцинации от COVID-19 в Грузии дала выплата пенсионерам по 200 лари (около $65) за согласие на прививку лицам старше 60 лет. Об этом сообщил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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Он отметил, что деньги за вакцинацию согласились получить 90 тыс. пенсионеров. Также дополнительно получилось привить 12 тыс. человек в удалённых сёлах с помощью мобильных бригад. При этом пока не получается решить проблему с вакцинацией среди этнических меньшинств.

«Подтверждаю, здесь больше работы, остаётся языковой барьер и другие проблемы. Мы работаем над этим вопросом всей командой», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что в Грузии за восемь месяцев прививочной кампании вакцинировались, по последним данным, более 1,05 млн человек или 36% взрослого населения. С сентября темпы вакцинации сильно упали. Для стимулирования в стране с 1 декабря ввели ковид-паспорта, без которых запрещено посещать большинство общественных заведений.

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