Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проверили 2,1 тыс. домов на предмет качества уборки снега и наледи: выяснилось, что каждый третий двор убирается плохо. В связи с этим возбуждено 89 административных дел, сообщили 15 декабря в пресс-службе Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Неубранная набережная канала Грибоедова (архивное фото)

Напомним, с 30 ноября и за первую декаду декабря в Петербурге выпало большое количество снега. В течение второй декады началась оттепель, из-за чего на крышах домов образовались наледь и сосульки, а в ГЖИ начали поступать жалобы от горожан на плохую уборку придомовых территорий.

Как уточнили в жилищной инспекции, по итогам выборочных осмотров с начала снегопадов надзорным органом было проверено 2190 многоквартирных домов, нарушения правил зимней уборки выявлены в каждом третьем дворе.

«Типовые нарушения, которые мы выявляем, — несвоевременная уборка снега и наледи с кровель зданий, она составляет 62% от всех нарушений, остальные нарушения выявляются при уборке выходов из парадных, земельных участков, входящих в состав общего имущества МКД. Особое внимание уделяется контролю очистки крыш от наледи и безопасному движению жителей на придомовых территориях», — рассказала начальник ГЖИ Санкт-Петербурга Ольга Акацевич.

С учетом жалоб петербуржцев проверена деятельность 36 государственных, 79 частных управляющих компаний и 97 ТСЖ, ЖСК. С начала снегопадов по 14 декабря по результатам проверок зимней уборки в отношении правонарушителей возбуждено 89 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 17 млн рублей.

Читайте также: После временного потепления в Петербург вернутся морозы

Отметим, из-за плохой уборки снега в Петербурге от падения наледи пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Одна из пострадавших, которой на голову упала сосулька с крыши дома в центре Петербурге, находится в коме.