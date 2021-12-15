Улан-Удэ, 15 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди детей школьного возраста оперштабом Бурятии принято решение о переводе школ столицы и ряда районов на дистанционный режим обучения. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Gtrk-kaluga.ru Дистанционное обучение

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Речь идёт об учебных заведениях Улан-Удэ, Кяхты, а также — Кабанского и Мухоршибирского районов.

«Исключением являются учреждения интернатного типа, а также образовательные организации г. Улан-Удэ, реализующих образовательные программы дополнительного образования, за исключением индивидуальных занятий», — пояснили в чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии до 31 января 2022 г. продлили действие ограничительных мероприятий по коронавирусу.

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