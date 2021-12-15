Канберра, 15 декабря, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Австралийские миллиардеры и основатели сервиса для графического дизайна Canva Мелани Перкинс и Клифф Обрехт присоединились к 14 другим австралийским миллиардерам, пообещав пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность. Об этом 15 декабря сообщил телеканал Nine News.

Благотворительность

Фонд The Giving Pledge, основанный в 2010 году Биллом Гейтсом, Мелиндой Гейтс и Уорреном Баффетом, направлен на развитие культуры благотворительности среди самых богатых людей мира для решения самых серьезных мировых проблем. Согласно списку богатых людей на 2021 год, подготовленному австралийской газетой Financial Review, Перкинс и Обрехт могут похвастаться совокупным состоянием в 7,98 миллиарда долларов.

Среди новых филантропов, которые присоединились к The Giving Pledge в этом году, числятся Тони Сюй, генеральный директор и соучредитель сервиса по доставке еды DoorDash, и его жена Патти Бао; а также Бен Зильберман, генеральный директор и соучредитель Pinterest, и его жена Дивья.

Джон Айерс, бывший генеральный директор ветеринарной компании IDEXX Laboratories и нынешний председатель Panthera, глобальной организации по сохранению диких кошек, также подписал благотворительное обязательство вместе со своей женой Хелайн.