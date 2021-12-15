Ярославль, , 10:25 — REGNUM Мэрия Ярославля не собирается оплачивать работы по ремонту дороги и тротуара на улице Красный съезд. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Ремонт на Красном съезде в Ярославле Страница Ярослава Овчарова в Facebook

Сам ремонт начали ещё перед выборами в Госдуму РФ в начале сентября. Закончить его собирались к концу октября, однако после выборов работа на улице, где расположен городской исполком «Единой России», остановилась. Неожиданный выход подрядчика на объект 14 декабря удивил чиновников из мэрии.

«Сегодня подрядчик, который долго готовился, всё-таки вышел на работы по улице Красный съезд. Не могу сказать какая температура на его термометре, но на нашем уже минусовая… А это значит, работы проводить нельзя, и это наша принципиальная позиция!», — заявил Ярослав Овчаров на своей странице в Facebook.

А ещё директор ДГХ отметил, что принимать и оплачивать эти работы никто не собирается.

«Накануне данному подрядчику уже было направлено уведомление о расторжении контракта. Что могло побудить его выполнить работы, которые должны были быть выполнены ранее? Чувство вины перед городом? Желание в канун Нового года сделать дорогой подарок городу? Не могу сказать, в любом случае данные работы приняты и оплачены не будут, поэтому беспокоиться о лишних городских расходах на данные работы не стоит», — подчеркнул Ярослав Овчаров.

Работы на Красном съезде проводились в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети Ярославля. Подрядчик — ООО «Ярдорремстрой». Стоимость работ — 44,7 миллиона рублей. При этом выполнено работ только на 20,3 миллиона, а оплатили городские власти 14,5 миллионов.

Ранее мэрия обещала завершение работ на Красном съезде в первой декаде декабря.

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