В Ярославле мэрия не будет оплачивать ремонт Красного съезда
Ярославль, 15 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не собирается оплачивать работы по ремонту дороги и тротуара на улице Красный съезд. Об этом заявил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Сам ремонт начали ещё перед выборами в Госдуму РФ в начале сентября. Закончить его собирались к концу октября, однако после выборов работа на улице, где расположен городской исполком «Единой России», остановилась. Неожиданный выход подрядчика на объект 14 декабря удивил чиновников из мэрии.
А ещё директор ДГХ отметил, что принимать и оплачивать эти работы никто не собирается.
Работы на Красном съезде проводились в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети Ярославля. Подрядчик — ООО «Ярдорремстрой». Стоимость работ — 44,7 миллиона рублей. При этом выполнено работ только на 20,3 миллиона, а оплатили городские власти 14,5 миллионов.
Ранее мэрия обещала завершение работ на Красном съезде в первой декаде декабря.