Берлин, , 09:58 — REGNUM Вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не имеет смысла, хотя он, как и любая инициатива в сфере энергетики, не является только экономическим проектом. Об этом 15 декабря заявил кандидат на пост главы германского Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью редакционной группе FUNKE.

Фридрих Мерц Harald Dettenborn

«Российская военная активность на границе с Украиной требует дальнейших санкций со стороны Евросоюза. «Северный поток — 2» для этого вряд ли подойдет», — сказал кандидат в лидеры ХДС.

Также Мерц отметил, что, по его мнению, признание указанного проекта исключительно экономическим, которое позволило достроить трубопровод, было ошибочным.

«Исправить эту ошибку будет крайне сложно, потому что этот трубопровод разделяет Европу», — добавил он, указав, что, как он считает, в настоящее время «Северный поток — 2» еще не может быть сертифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» — это техническая и юридическая процедура, требующая терпения.