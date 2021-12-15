Благовещенск, , 10:05 — REGNUM В Амурской области новогодние мероприятия в учреждениях образования разрешено посещать родителям с QR-кодами или медотводами, но пускать на праздники фотографов и аниматоров крайне не рекомендуют. Такова позиция министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства Приамурья.

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«Присутствие родителей допускается при наличии QR-кодов или медицинских отводов. Кроме того, не нужно забывать об ограничении по наполняемости закрытых помещений, она должна быть не более 50%. Конечно, мы все родители, бабушки, дедушки и хотим посмотреть на своих детей в костюмах рядом с елкой. Но нужно понимать, что имея первичные признаки заболевания, которые, возможно, пока не могут быть зафиксированы в ходе фильтров в школах или садах, нужно остаться дома и не нести инфекцию в коллектив детей», — сказала Светлана Яковлева.

Говоря о перспективах присутствия на утренниках аниматоров, фотографов, видеографов, она подчеркнула, что это было бы крайне нежелательно, так как люди этих профессий часто посещают массовые мероприятия.

«Даже при наличии ПЦР-тестов, QR-кодов, нет никакой гарантии, что они не являются носителями инфекции (не только коронавирусной)», — отметила руководитель министерства образования и науки Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, доля несовершеннолетних, заразившихся за неделю коронавирусом, в Амурской области увеличилась с 20% до 21,7%. Заболеваемость среди детей возросла на 12,7%, взрослых 30−49 лет — на 3,4%»