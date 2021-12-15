Благовещенск, 15 декабря 2021, 10:05 — REGNUM В Амурской области новогодние мероприятия в учреждениях образования разрешено посещать родителям с QR-кодами или медотводами, но пускать на праздники фотографов и аниматоров крайне не рекомендуют. Такова позиция министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства Приамурья.
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Говоря о перспективах присутствия на утренниках аниматоров, фотографов, видеографов, она подчеркнула, что это было бы крайне нежелательно, так как люди этих профессий часто посещают массовые мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, доля несовершеннолетних, заразившихся за неделю коронавирусом, в Амурской области увеличилась с 20% до 21,7%. Заболеваемость среди детей возросла на 12,7%, взрослых 30−49 лет — на 3,4%»