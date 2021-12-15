Варшава, , 09:56 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что 14 декабря противники белорусского президента Александра Лукашенко были приговорены в Белоруссии к многолетним срокам тюремного заключения.

Министерство иностранных дел Польши МИД Польши

«Вопиюще несправедливые приговоры. С нашей стороны мы не перестанем принимать меры, требуя освобождения всех оппонентов Лукашенко — политиков, журналистов, блогеров», — говорится в сообщении.

Читайте также: Белорусского блогера Тихановского приговорили к 18 годам тюрьмы

Напомним, 14 декабря белорусский суд приговорил блогера Сергея Тихановского (мужа Светланы Тихановской) к 18 годам колонии усиленного режима, оппозиционных активистов Артема Сакова и Дмитрия Попова — к 16 годам, журналистов Владимира Цыгановича и Игоря Лосика — к 15 годам колонии усиленного режима, а политика Николая Статкевича — к 14 годам лишения свободы.