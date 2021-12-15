Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальный блок правительства Санкт-Петербурга занимается подготовкой предложений по реформе системы ЖКХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные службы очищают от осколков улицу

«У нас очень много вопросов по отрасли, мы готовим ее реформу. И как только она пройдет всестороннюю экспертизу, мы будем предлагать ее правительству. Где-то скальпелем, где-то более серьезные реформы», — заявил «Фонтанке» недавно назначенный на пост вице-губернатора Петербурга Анатолий Повелий.

Вице-губернатор сообщил, что Петербург будет использовать московский опыт в решении коммунальных проблем, для этого город проведёт закупку дополнительной техники.

Помимо технических моментов, в жилищно-коммунальном блоке правительства решаются и кадровые вопросы. Смольный планирует повышать статус работников сферы ЖКХ: увеличивать зарплаты и создавать более комфортные условия для осуществления ими трудовой деятельности.

Напомним, накануне Анатолий Повелий провёл совещание с профильными комитетами и администрациями районов Петербурга. По итогам совещания было решено усилить контроль над уборкой улиц города и дворовых территорий для более эффективной и быстрой ликвидации последствий снегопадов.